Spazio, prosegue la crescita record di Argotec

Argotec, tra le più promettenti realtà del panorama aerospaziale internazionale, con capitale interamente italiano e leader nella progettazione di microsatelliti e soluzioni per lo spazio, chiude il bilancio 2024 segnando, per il terzo anno consecutivo, una crescita record a doppia cifra (oltre il 50%). I numeri danno la misura di quanto questa realtà sia in rapida ascesa e capace di generare utili sin dal primo giorno: nel 2024, infatti, il bilancio si è chiuso registrando un fatturato di 35,4 milioni di euro (12,4 milioni in più rispetto al 2023) e un EBITDA di 2,1 milioni di euro. Un risultato ancora più interessante nonostante gli investimenti – circa 11 milioni (il 30% del fatturato) – destinati a finanziare la crescita strategica delle tre direttrici chiave: ricerca e sviluppo, valorizzazione del personale e la produzione, interamente italiana e gestita in modalità all-in-house.

L’innovazione tecnologica rimane, infatti, al centro della visione di lungo periodo, con attività R&D per soluzioni satellitari sempre più avanzate a terra e in orbita. Parallelamente, la costante crescita dell’organico e il programma di welfare testimoniano l’impegno verso le persone, considerate un prezioso asset di crescita. Infine, la produzione, che ha realizzato una forte accelerazione grazie all’industrializzazione dei processi e all’inaugurazione dello SpacePark, dove sono stati integrati nuovi laboratori e aree operative di ultima generazione.

Argotec rappresenta l’emblema di una scaleup tech orientata all’eccellenza e alla ricerca: gli stessi driver che guidano la sua traiettoria sin dalla nascita nel 2008 e che hanno portato alla realizzazione di strumenti all’avanguardia. Per il 2025 gli obiettivi sono di raddoppiare nuovamente il fatturato, superando i 60 milioni di euro, di proseguire nella strategia di sviluppo pluriennale lungo le tre direttrici e di consolidare le attività di produzione nella filiale di Melbourne, in Florida.

Allo studio anche l’apertura a investitori che ne supportino la crescita nazionale e internazionale: la società ha, infatti, importanti collaborazioni con le maggiori Agenzie spaziali, la Difesa italiana, Enti, partner commerciali e realtà industriali a livello globale.

“L’ottima performance che abbiamo registrato nel 2024 è la testimonianza del nostro impegno continuo verso l’innovazione e la sostenibilità – dichiara David Avino, CEO di Argotec – Il programma di crescita e di rafforzamento delle nostre capacità produttive è fondamentale per consolidare la leadership nel settore spaziale e per soddisfare la crescente domanda di soluzioni satellitari avanzate. Guardiamo al futuro con grande ottimismo e pronti a mettere sempre di più il nostro know how, totalmente italiano, al servizio del nostro Paese, dell’Europa e del mondo, per le sfide tecnologiche, ambientali e climatiche che ci attendono”.

Oggi, la capacità produttiva di Argotec ha raggiunto i 50 satelliti l’anno e il modello produttivo all-in-house racchiude tutte le fasi di nascita di un satellite: dall’idea al design, fino alla produzione e ai test, tutto frutto dell’ingegno italiano di giovani professionisti, molti anche di ritorno dall’estero.

Dallo SpacePark di San Mauro Torinese, inaugurato lo scorso ottobre e recentemente visitato dalla Premier Giorgia Meloni, viene effettuata anche la comunicazione con i satelliti già in orbita, attraverso il Mission Control Center: tra quelli monitorati, c’è HEO (Hawk for Earth Observation), primo satellite della costellazione IRIDE, il programma italiano di osservazione della Terra, voluto dal Governo e coordinato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

A giugno avverrà il nuovo lancio con otto satelliti, ma la strada è lunga: per questo progetto, Argotec è pronta a lanciarne nello spazio fino a 40 entro il 2026.