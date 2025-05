Spazio, Bergami: “pronti per andare verso Marte”

MeteoWeb

“Il settore aerospaziale italiano deve fare gruppo per parlare al Governo che conosce la composizione del Paese e sa che, oltre ad alcuni grandi gruppi aerospaziali, vi sono anche le PMI tecnologiche. Negli anni, tra alcuni Distretti e Clusters aerospaziali, si è creata una forte amicizia e collaborazione. Noi, come Cluster Tecnologico Aerospaziale IR4I, riguardo alla missione “Small Mission to MarS” sviluppata insieme ai distretti aerospaziali di Sardegna e Campania, collaboreremo nella produzione di alcuni componenti dei payload che trasporteranno le strumentazioni su Marte. Siamo pronti per andarci”: è quanto ha affermato Gaetano Bergami, presidente di BMC Air Filters, azienda leader nel mondo nella produzione di filtri aria e di sistemi di aspirazione nel settore aeronautico e automotive e fondatore, nel 2011, del Cluster Tecnologico Aerospaziale IR4I (Innovation & Research for Industry) dell’Emilia – Romagna che raggruppa circa 30 aziende, collabora con università e politecnici ed è inserito all’interno del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA), illustra a Beemagazine, il futuro del distretto aerospaziale dell’Emila – Romagna e le aspettative delle piccole e medie imprese del settore tecnologico.

“Il recente viaggio del Presidente Giorgia Meloni in USA apre scenari inediti e molto positivi e credo che per le nostre industrie potrebbe portare a sviluppi molto importanti, farlo con colleghi di altre Regioni avrebbe un forte significato di unità nazionale. Ci attende un nuovo Rinascimento tecnologico. Noi siamo pronti”, ha concluso Bergami.

