Spazio: la Cina si propone di campionare un insolito asteroide

La Cina intende campionare un insolito asteroide che si trova vicino alla Terra. Lo studio sulla natura e origine dell’asteroide near-Earth 469219 Kamo’oalewa è stato condotto da un gruppo internazionale di ricercatori, tra cui Li Chunlai e Liu Jianjun, degli Osservatori Astronomici Nazionali cinesi, Cheng Bin, dell’Università di Tsinghua, e Benjamin Sharkey, dell’Università del Maryland, con contributi anche dai fratelli Raul e Carlos de la Fuente Marcos, dell’Università Complutense di Madrid. I risultati sono stati pubblicati su riviste scientifiche come Nature Astronomy e The Astrophysical Journal Letters.

Kamo’oalewa è un asteroide near-Earth di dimensioni comprese tra 40 e 100 metri, classificato come uno dei pochi “quasi-satelliti” della Terra, con un’orbita solare fortemente ellittica che lo fa apparire come se orbitasse attorno al nostro pianeta da circa un secolo, e che probabilmente manterrà per altri 300 anni. La sua rotazione è molto rapida, con un periodo di circa 28 minuti, il che suggerisce una struttura monolitica.

La possibile origine dell’asteroide

Le osservazioni spettroscopiche condotte con il Large Binocular Telescope e altri strumenti hanno rivelato che Kamo’oalewa possiede uno spettro di riflessione atipico, consistente con silicati simili a quelli presenti nei campioni lunari riportati dalle missioni Apollo, suggerendo che l’asteroide potrebbe essere un frammento di superficie lunare espulso in seguito a un impatto. Simulazioni numeriche guidate da Cheng Bin hanno identificato il cratere Giordano Bruno, un bacino di 22km di diametro sulla Luna con un’età stimata tra 1 e 10 milioni di anni, come la probabile origine di questo frammento.

La missione Tianwen-2

La missione cinese Tianwen-2, il cui lancio è previsto entro il 2025, si propone di raggiungere Kamo’oalewa per raccogliere campioni di materiale da riportare sulla Terra circa due anni e mezzo dopo il lancio. La missione utilizzerà tecniche avanzate di raccolta, tra cui un braccio robotico con spazzole rotanti e flussi di gas, e potrebbe tentare anche un approccio “anchor-and-attach” per atterrare sull’asteroide, una sfida significativa data la piccola dimensione e la rapida rotazione dell’oggetto.

L’analisi in laboratorio dei campioni raccolti da Tianwen-2 potrà confermare definitivamente l’origine lunare di Kamo’oalewa e fornire preziose informazioni sui processi di impatto, espulsione ed erosione spaziale sulla Luna, oltre a migliorare la comprensione dell’evoluzione dinamica degli oggetti coorbitali terrestri.

Successivamente, la sonda proseguirà verso la cometa 311P/PANSTARRS per ulteriori studi sull’origine del Sistema Solare e il ruolo delle comete nell’apporto di acqua e composti organici alla Terra.

In sintesi, questo progetto rappresenta una missione ambiziosa e innovativa che potrebbe rivoluzionare la conoscenza degli asteroidi vicini alla Terra e della storia geologica lunare, aprendo nuove frontiere nell’esplorazione spaziale robotica.