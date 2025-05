Spazio: conclusi i test dei satelliti russi “Ionosfera-M”

MeteoWeb

Si sono conclusi con successo i test in volo dei satelliti “Ionosfera-M” n.1 e n.2, parte del sistema spaziale russo “Ionozond”. La commissione statale ha raccomandato l’adozione operativa del sistema, sviluppato dalla corporazione VNIIEM per conto di Roscosmos. “Ionozond” è progettato per monitorare in tempo reale la cosiddetta “meteorologia spaziale”, raccogliendo dati sulla situazione elio-geofisica. La sua missione è garantire il monitoraggio continuo dell’ambiente spaziale attorno alla Terra, in particolare dei processi che avvengono nella ionosfera, fondamentali per le comunicazioni e la navigazione satellitare.