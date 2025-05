Spazio, D-Orbit: contratto con SpaceX per ampliare capacità di lancio

MeteoWeb

D-Orbit, leader globale nella logistica spaziale e nel trasporto orbitale, ha annunciato oggi la firma di un contratto con SpaceX per ampliare la propria capacità di lancio a bordo delle prossime missioni rideshare della serie Transporter. L’accordo, che prevede sedici porte distribuite su più missioni, sostiene l’impegno continuo di D-Orbit nel fornire servizi di consegna e operazioni in orbita reattivi e affidabili per clienti commerciali e istituzionali in tutto il mondo. Questa nuova capacità consentirà a D-Orbit di ampliare ulteriormente la propria offerta di servizi di lancio, consegna “ultimo miglio” e opportunità di dimostrazione in orbita di payload di terze parti.

Questo accordo rappresenta, inoltre, un segnale dell’impegno dell’azienda nel garantire un accesso continuo e ad alta frequenza allo spazio per il suo portfolio di clienti in continua crescita.

“Con una solida esperienza di volo, una tecnologia comprovata e una roadmap orientata all’in-orbit servicing, siamo orgogliosi di continuare a lanciare con SpaceX – commenta Monica Valli, vicepresidente alle Operazioni di D-Orbit -. Questi slot garantiti ci permettono di mantenere la flessibilità e l’affidabilità richieste dai nostri clienti, continuando al contempo ad ampliare la gamma di servizi che possiamo offrire in orbita”.

ION Satellite Carrier (ION) è il veicolo di trasferimento orbitale proprietario di D-Orbit, progettato per rilasciare satelliti in slot orbitali precisi e per operare payload ospitati.

Dalla sua prima missione nel 2020, D-Orbit ha lanciato 17 missioni ION con complessità crescente, e altre quattro missioni sono previste per il resto del 2025. La flotta in espansione di ION costituisce inoltre la base per lo sviluppo dell’in-orbit servicing di nuova generazione, tra cui spiccano applicazioni di edge computing, data relay e dimostrazioni avanzate in orbita. L’approccio di D-Orbit basato sul modello “infrastructure-as-a-service” sta rendendo possibile una nuova fase di operazioni spaziali scalabili e sostenibili, contribuendo a tracciare la strada verso un’economia spaziale circolare.