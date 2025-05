Spazio, Draghi: “serve una riforma radicale dell’interazione agenzie Ue-nazionali, coinvolgere i privati”

MeteoWeb

“Per quanto riguarda il settore spaziale, dobbiamo riformare radicalmente l’interazione tra le agenzie dell’Ue e quelle nazionali e coinvolgere molto di più il settore privato. Ad esempio, negli Stati Uniti il 50% degli investimenti spaziali è finanziato da privati, mentre in Europa l’80% è a carico del settore pubblico”. Lo dice l’ex Presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al XVIII Simposio Cotec Europa, in corso a Coimbra (Portogallo). “Ciò comporta a sua volta gravi inefficienze, come il principio del ritorno geografico che frammenta il settore spaziale europeo e che, poiché ostacola da decenni il progresso, dovrebbe essere abbandonato”, aggiunge.