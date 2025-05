Spazio, il lander giapponese Resilience è in orbita attorno alla Luna

MeteoWeb

Dopo quasi quattro mesi di viaggio nello spazio, il lander lunare Resilience dell’azienda giapponese ispace è arrivato come da programma nell’orbita lunare, in vista del tentativo di allunaggio previsto per inizio giugno. Lo comunica la stessa azienda in una nota. Resilience è stato lanciato lo scorso 15 gennaio a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX insieme a un altro lander lunare privato, il Blue Ghost dell’azienda texana Firefly Aerospace.

Il lander americano ha intrapreso una rotta più diretta: è giunto in orbita lunare il 13 febbraio e ha effettuato l’allunaggio il 2 marzo, diventando la seconda sonda privata a realizzare un atterraggio morbido sulla Luna, dopo la sonda Odysseus di Intuitive Machines nel febbraio 2024.

Il lander giapponese, al contrario, ha fatto un viaggio più lungo ma a basso consumo, che ha previsto anche un sorvolo ravvicinato della Luna il 14 febbraio. Se tutto andrà secondo i piani, Resilience atterrerà sulla Luna il 5 giugno nella regione del Mare Frigoris, una pianura basaltica situata nell’emisfero settentrionale. In caso di successo, sarà il secondo allunaggio per il Giappone, dopo quello del lander Slim dell’agenzia spaziale JAXA nel gennaio 2024.

Resilience trasporta cinque carichi utili scientifici e tecnologici. Uno di questi è il rover in miniatura Tenacious, sviluppato da ispace Europe, che verrà dispiegato per condurre una dimostrazione dell’estrazione della regolite e della mobilità sulla superficie lunare.