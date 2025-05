Spazio, Ministri Ue chiedono più uso dell’IA nei dati per l’osservazione della Terra

MeteoWeb

L’intelligenza artificiale può svolgere “un ruolo cruciale nell’identificazione di schemi e anomalie per il trattamento dell’enorme quantità di dati spaziali di osservazione della Terra, grazie all’integrazione delle immagini ad alta quota e nello sviluppo di sistemi di modellazione”. È quanto affermano i 27 Ministri dell’Ue per lo Spazio in un testo di conclusioni sull’uso dei dati spaziali per la gestione delle crisi adottato nel corso della riunione del Consiglio Ue convocata a Bruxelles. “L’attuazione del quadro normativo esistente in materia di IA (come l’AI Act) è necessaria per garantire l’integrità dei dati utilizzati”, sottolineano i Ministri.

La cooperazione degli Stati membri e dell’industria, una migliore elaborazione dei dati e l’uso di applicazioni di intelligenza artificiale sono tra elementi che possono ulteriormente “sviluppare le capacità dell’Ue” nell’ambito, affermano i Ministri. La Commissione è chiamata ad aiutare gli Stati membri a elaborare e distribuire i dati relativi allo spazio “per informare il loro processo decisionale in caso di crisi”. “I dati satellitari di qualità aiutano gli Stati membri a identificare le minacce e a rispondere a situazioni come disastri naturali, rischi ambientali e minacce alla salute pubblica“, si legge ancora nel testo delle conclusioni. “Le capacità di prevenzione e risposta alle crisi degli Stati membri possono essere ulteriormente potenziate attraverso un migliore coordinamento delle varie fonti di dati”, si legge nel testo, in cui si sottolinea come “i dati spaziali possono aiutare a identificare i rischi futuri, come l’inquinamento, le inondazioni, gli incendi, il degrado del territorio e delle risorse naturali, i flussi migratori irregolari”.

Le conclusioni contengono diverse raccomandazioni per migliorare l’uso dei dati satellitari in futuro. Tra le varie soluzioni, si chiede l’integrazione di sistemi nuovi ed esistenti, l’interoperabilità delle infrastrutture, l’uso di standard comuni e il sostegno di iniziative per l’armonizzazione delle procedure. Il Consiglio sottolinea inoltre l’importanza di proteggere la raccolta di dati satellitari, in particolare dalle minacce informatiche, e la necessità di adottare misure per rafforzare la sicurezza dei dati e delle infrastrutture. Un aspetto che non può prescindere “dalla ricerca e dallo sviluppo dell’elaborazione dei dati e dell’intelligenza artificiale, l’uso delle infrastrutture esistenti e future per sostenere gli operatori, in particolare le piccole e medie imprese, e sull’uso dei dati di osservazione della Terra in nuove applicazioni”. “La cooperazione tra amministrazioni, università e industria sarà particolarmente importante in questo contesto“, si sottolinea.

Le conclusioni incoraggiano la Commissione e gli Stati membri a migliorare la resilienza e la preparazione alle crisi utilizzando risorse ben coordinate e interoperabili, integrando l’intelligenza artificiale nell’analisi dei dati e fornendo una forte protezione della sicurezza informatica per i dati e le infrastrutture.