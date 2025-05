Spazio: la Norvegia firma gli Accordi Artemis, è il 55° Paese

MeteoWeb

La NASA si è congratulata con la Norvegia per essere diventata l’ultimo Paese ad aderire agli Accordi Artemis, impegnandosi per un’esplorazione pacifica, trasparente e responsabile dello Spazio. “Siamo grati per la solida e significativa collaborazione che abbiamo già instaurato con l’Agenzia Spaziale Norvegese“, ha dichiarato Janet Petro, amministratore facente funzioni della NASA. “Ora, firmando gli Accordi Artemis, la Norvegia non solo sostiene il futuro dell’esplorazione, ma ci aiuta anche a definirlo con tutti i nostri partner per la Luna, Marte e oltre“.

Il Ministro norvegese del Commercio e dell’Industria, Cecilie Myrseth, ha firmato gli Accordi Artemis a nome del Paese durante un evento presso l’Agenzia Spaziale Norvegese (NOSA) a Oslo. Christian Hauglie-Hanssen, direttore generale della NOSA, e Robert Needham, incaricato d’affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti per la Norvegia, hanno partecipato all’evento.

“Siamo lieti di far parte degli Accordi Artemis“, ha dichiarato Myrseth. “È un passo importante per consentire alla Norvegia di contribuire a una più ampia cooperazione internazionale volta a garantire l’esplorazione e l’uso pacifici dello Spazio“.

Nel 2020, gli Stati Uniti, guidati dalla NASA e dal Dipartimento di Stato americano, e altre 7 nazioni firmatarie iniziali hanno stabilito gli Artemis Accords, la prima serie di linee guida pratiche che consentono alle nazioni di aumentare la sicurezza delle operazioni e ridurre i rischi e l’incertezza nelle loro attività di esplorazione civile.

Gli accordi Artemis si basano sul Trattato sullo Spazio extra-atmosferico e su altri accordi, tra cui la Registration Convention e il Rescue and Return Agreement, nonché sulle migliori pratiche per un comportamento responsabile che la NASA e i suoi partner hanno sostenuto, tra cui la divulgazione pubblica di dati scientifici.