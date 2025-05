Spazio: Sitael presenta “Empyreum”, la nuova piattaforma satellitare italiana per l’era delle costellazioni

MeteoWeb

Si chiama “Empyreum” ed è il nuovo minisatellite sviluppato da Sitael per le future costellazioni orbitali. L’azienda della Angel Holding lo ha presentato in anteprima a “SmallSat Europe”, la conferenza europea sul settore dei piccoli satelliti, che ha aperto oggi a Amsterdam e si concluderà domani. “Empyreum” è una piattaforma modulare di nuova generazione, potente e scalabile, pensata per missioni di Osservazione della Terra, Space Situational Awareness e Telecomunicazioni e progettata per affrontare missioni ad alta complessità e lunga durata.

Il satellite, della classe di peso 150-250 kg, imbarca un sistema di propulsione elettrica “Spark”, sempre sviluppato da Sitael, con elevate capacità di manovra in orbite molto basse e missioni ad alto delta-V. Inoltre, è dotato di connettività inter-satellitare ottica integrata, pronta per missioni in costellazioni, ha un design dual-use, adatto sia ad applicazioni civili che militari, e consente una standardizzazione e produzione in serie, ottimizzata grazie alla nuova “Space Factory 4.0” di Sitael a Mola di Bari.

“Empyreum è un gioiello tecnico, progettato per soddisfare la crescente domanda di satelliti agili ed economici, che possano essere prodotti su scala di costellazione. È inoltre perfetto per applicazioni dual-use”, ha dichiarato Chiara Pertosa, amministratore delegato di Sitael.

Il motore elettrico “Spark”

Sempre in occasione della conferenza “SmallSat Europe”, Sitael ha anche fornito nuovi dettagli sul motore elettrico “Spark”, caratterizzato da alta efficienza propulsiva con basso consumo di massa, perfetto per manovre prolungate o frequenti. La produzione è interamente italiana, con una nuova linea dedicata a Pisa per fornire questo sistema a livello industriale a tutta l’Europa.