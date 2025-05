Spazio, Urso: “in Europa vogliamo garantire l’accesso autonomo”

MeteoWeb

“L’Italia è una grande potenza spaziale e le sue imprese sono protagoniste. In Europa vogliamo garantire accesso autonomo allo Spazio“: è quanto ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, al termine della visita nello stabilimento di Thales Alenia Space Italia (partecipata di Leonardo), al quale ha partecipato anche il Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius. “Una giornata importante e significativa per la difesa insieme al Commissario Kubilius. Questa è la prima tappa. Il Commissario ha preso atto di come sono stati spesi bene i soldi del Pnrr per questa space factory“, ha evidenziato il Ministro, aggiungendo: “Andremo anche alla base spaziale del Fucino dove tra le altre cose è stata realizzata una struttura per l’osservazione della Terra. Faremo una terza tappa ad Avio, dove il Commissario potrà visionare le capacità di lancio di Vega-C. Infine svolgerà la sua audizione in Parlamento“.

“È un grande piacere visitare lo stabilimento di Thales e vedere come lavora questa società. Siamo alle porte di una vera rivoluzione e come Europa dobbiamo essere pronti a questo. L’Italia in questo processo avrà un ruolo di leadership e centrale“, ha sottolineato il Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, al termine della visita nello stabilimento di Thales Alenia Space Italia.