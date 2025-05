Spazio, Urso: “Fucino, Abruzzo e Italia strategici nell’avventura europea”

MeteoWeb

“Per i programmi che ha sviluppato con Galileo e per quelli che deve sviluppare per la realizzazione di Air Square, di cui questa base spaziale sarà uno dei principali centri di controllo europei, il commissario Kubilius mi ha confermato la strategicità del Fucino, quindi dell’Abruzzo e dell’Italia, nella avventura spaziale europea“: è quanto ha evidenziato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della visita al Centro Spaziale del Fucino con il Commissario europeo per la difesa e lo Spazio e vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Andrius Kubilius. “Nella piena consapevolezza che questo sarà il secolo dello Spazio e che l’Italia sarà protagonista nei progetti dell’Unione europea“, ha proseguito Urso. “Quello che è importante è mantenere la capacità di sviluppo scientifico, tecnologico, di ricerca e di conseguenza della grande professionalità del lavoro in questo campo, in Italia, che è stata sempre una grande potenza spaziale“.

“Siamo stati il terzo Paese al mondo a lanciare un vettore nello Spazio dopo Unione Sovietica e Stati Uniti e, con la nostra capacità di ricerca e di guardare al futuro e certamente alle stelle, oggi, dallo Spazio, sulla Terra, possiamo indicare agli altri la strada da percorrere insieme per garantire all’Europa l’accesso autonomo allo Spazio e anche la sicurezza che oggi parte fondamentale della difesa della sicurezza europea“, ha concluso il Ministro.