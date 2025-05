Spazio, Urso in Norvegia: “impegnati per sostenerne il coinvolgimento nel programma IRIS 2”

MeteoWeb

Nell’ambito della sua missione in Norvegia, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, Adolfo Urso, ha visitato a Tromsø, insieme al Ministro del Commercio e dell’Industria del Regno di Norvegia, Cecilie Terese Myrseth, il quartier generale della Kongsberg Satellite Services (KSAT), realtà di riferimento a livello globale nei servizi satellitari e nelle infrastrutture di terra, nonché potenziale partner di primo piano nel programma IRIS 2, il nuovo sistema europeo di comunicazione satellitare sicura. “Il nostro Paese è pienamente impegnato a sostenere, anche in sede comunitaria, il coinvolgimento della Norvegia nel programma IRIS 2. Rafforzare le sinergie tra i nostri ecosistemi industriali e scientifici nello spazio rappresenta una priorità comune e un obiettivo strategico”, ha dichiarato il Ministro Urso a margine della visita.

Nel corso dell’incontro presso KSAT, sono state illustrate al Ministro Urso le capacità operative e tecnologiche dell’azienda norvegese, riconosciuta come un asset di principale rilevanza per il sistema spaziale europeo, e le attività già in corso con le imprese italiane Telespazio ed E-Geos, anche nell’ambito dei programmi ESA. Insieme al Ministro Urso, anche il Vice Ministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, e il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente.

La visita odierna al quartier generale di KSAT testimonia la piena convergenza di intenti tra Italia e Norvegia nel rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica nel settore spaziale, promuovendo sinergie sempre più strette tra gli attori pubblici e privati dei rispettivi ecosistemi nazionali.

