Sport in famiglia 2025: tre giorni di sport, natura e inclusione al laghetto dell’EUR

Torna a Roma, nella splendida cornice del Parco Centrale del Laghetto dell’EUR, la 10ª edizione di “Sport in Famiglia”, 1ª Festa dello Sport, simbolo della Capitale. L’evento si terrà da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025, a partire dalle ore 9.30, e offrirà tre giornate a ingresso gratuito dedicate allo sport, al benessere e alla socializzazione. La manifestazione è realizzata con il supporto di EUR SpA.

Quindici anni fa, quando è nata la prima edizione di “Sport in Famiglia”, la vera intuizione è stata di aver occupato un tassello vuoto tra i tanti eventi che affollano in ogni stagione il calendario sportivo della capitale, quello degli sport acquatici. Il progetto è il risultato della collaborazione tra la Federazione Italiana Motonautica, EUR S.p.A., l’Ente di Promozione Sportiva Opes Italia, ASD Cast Sub Roma 2000, ASD CSR Promotion, realtà capaci di creare sinergie importanti che hanno poi coinvolto, nell’edizione 2025 oltre 24 federazioni 5 enti di promozione sportiva e numerose associazioni del territorio laziale. Si tratta di un evento unico nel suo genere, e che trasforma il Parco Centrale del Laghetto dell’EUR in una vera e propria palestra a cielo aperto: terra, acqua e cielo diventano scenari spettacolari dove sarà possibile praticare oltre 50 discipline sportive, con il supporto di istruttori qualificati e atleti professionisti.

“Il Laghetto dell’Eur con i 160.000 mq di parco urbano e 85.000 mq di spazio acqueo, rappresenta una location unica a Roma, non solo per la bellezza e il pregio naturalistico dei luoghi, ma anche perché permette l’organizzazione degli sport acquatici nel cuore della città. Con piacere abbiamo concesso l’area per questa manifestazione gratuita, che punta ad avvicinare ragazzi e famiglie alla pratica di tante discipline sportive, nella considerazione che lo sport sia un luogo di valori positivi, con un elevato valore formativo e sociale. L’Eur è oggi un sistema multi – asset dall’enorme potenziale, nel quale coesistono storia e contemporaneità. Come EUR SpA consideriamo il rilancio della pratica sportiva un obiettivo da perseguire, per contribuire a sviluppare l’Eur su una traiettoria di utilità pubblica, affinché svolga sempre più un ruolo di sviluppo economico e sociale per la Città”, – ha dichiarato Enrico Gasbarra, Presidente di EUR SpA.

I dettagli

La manifestazione gode del patrocinio di Sport e Salute, del CONI – Comitato Regionale Lazio, del Comitato Italiano Paralimpico Regione Lazio (CIP), dell’Ente di Promozione Sportiva Opes Italia, della Regione Lazio e del IX Municipio. Le federazioni presenti sono: la Federazione Italiana Golf, la Federazione Italiana Sport Invernali, la Federazione Italiana Canoa Kajak, la Federazione Italiana Giuoco Squash, la Federazione Italiana Scacchi, la Federazione Italiana giochi e sport tradizionali, la Federazione Italiana Pesistica, la Federazione italiana Rugby, la Federazione Italiana Nuoto, la Federazione Italiana Pesca Sportiva, la Federazione Italiana Baseball e Softball, la Federazione Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Surfing Sci Nautico Wakeboard, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Bocce, la Federazione Italiana Tiro a Volo, la Federazione Italiana Sport Rotellistici, la Federazione Italiana Scherma, l’Aero Club d’Italia, la Federazione Italiana Kick Boxing, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Taekwondo, la Federazione Italiana Dragon Boat. Gli Enti di Promozione e le associazioni che interverranno sono: ASC, CSEN, LIBERTAS, Special Olympics Italia, Amirel, Atleticom, Flying In The Sky, Foot Ball Americano, Indoboard, Ludosport, Gruppo Roma 12, Sics, Abbraccio Rosa. Partner tecnici della manifestazione Decathlon e Piscina delle rose.

Con 10.000 mq di area verde e 85.000 mq di superficie acquatica, “Sport in Famiglia” 1ª Festa dello Sport offre uno spazio immersivo e inclusivo per vivere lo sport a 360 gradi. Oltre 300 atleti al giorno, dimostrazioni spettacolari, prove gratuite e attività per tutte le età. Nell’ultima edizione, realizzata all’Eur, l’evento, che in origine aveva la durata di 9 giorni, ha accolto oltre 70.000 visitatori, confermandosi come un appuntamento imperdibile per famiglie, scuole e appassionati.

Sarà possibile praticare le seguenti discipline: Football Americano, Atletica leggera Vortex, Arrampicata, Arti Marziali, Badminton, Baseball, Bocce, Calcio, Calcio Biliardo, Foot Dart, Canoa, Ciclismo, Danza Sportiva, Dragon Boat, Esports, Fitness,Ginnastica, Golf, Giochi e Sport Tradizionali, Hockey, Indoboard, Judo, Karate, Kick Boxing, Modellismo, Motonautica, Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Pattinaggio, Pentathlon moderno, Pesca Sportiva, Pesistica, Rugby, Percorsi di motricità, Pickleball, Pugilistica, Scacchi, Scherma, Sci Nautico, Squash, Sport Equestri, Sport Invernali, Cani salvataggio, Subbuteo, Sup, Surf, Taekwondo, Tennis, Tennis da tavolo, Tiro al Volo, Tiro con l’Arco, Vela, Paracdutismo, Salvamento, Volo dell’Angelo, Lancio Tecnico di precisione, Light Cyber Combact.

Un ruolo centrale sarà riservato alle scuole. Solo nella giornata del 9 maggio, dedicata agli istituti scolastici, sono attesi oltre 800 studenti. Anche quest’anno, 150 alunni parteciperanno al progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), ricevendo una formazione pratica. Dal 2017, migliaia di studenti hanno avuto l’opportunità di formarsi in un contesto dinamico e stimolante, sviluppando competenze utili anche nel mondo del lavoro.

Sabato 10 maggio, alle ore 10:30, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della 10ª edizione di Sport in Famiglia, con il tradizionale taglio del nastro. All’evento presenzieranno: Andrea Abodi – Ministro per lo Sport e i Giovani, Enrico Gasbarra – Presidente di EUR S.p.A.; Luciano Ciocchetti – Onorevole della Camera dei Deputati; Antonello Aurigemma – Presidente del Consiglio Regionale del Lazio; Edy Palazzi – Consigliera regionale; Juri Morico – Presidente nazionale OPES; Alessandro Cochi Presidente del CONI Lazio. La cerimonia sarà accompagnata dalle suggestive note della prestigiosa Fanfara appiedata del 4° Reggimento a Cavallo dei Carabinieri.

“Sport in Famiglia” 1ª Festa dello Sport è anche un evento green, attento alla sostenibilità e all’ambiente: promuove pratiche ecologiche, il riciclo e l’uso di materiali a basso impatto. L’iniziativa contribuisce inoltre alla rigenerazione urbana del parco, rendendolo un luogo ancora più accogliente e vivibile.

