Spray nasale anti-influenza: nuova arma contro i virus respiratori

Un team di ricercatori dello University of Texas Health Science Center ha sviluppato un innovativo anticorpo adesivo capace di proteggere dai virus influenzali, somministrato tramite uno spray nasale. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, dimostra come questa molecola ingegnerizzata riesca a penetrare in profondità nelle vie respiratorie, fino ai polmoni, dove si ancora alle pareti in attesa del virus.

I primi test su topi infettati con dosi letali del virus H1N1 dell’influenza A hanno mostrato risultati promettenti: gli animali trattati sono sopravvissuti e si sono ristabiliti. “Se riusciamo a preparare l’ambiente respiratorio con questa molecola ingegnerizzata avanzata, possiamo catturare e intercettare il virus in una fase iniziale”, spiega Kai Xu, coautore dello studio.

Basato su un anticorpo naturale, il nuovo composto è stato modificato per legarsi in modo altamente specifico al virus dell’influenza A, riducendo le possibilità che il virus possa mutare e sfuggire al sistema di difesa. Questo approccio potrebbe rivelarsi utile non solo contro l’influenza stagionale, ma anche contro futuri ceppi pandemici. Rafforzando l’immunità locale delle mucose respiratorie, il trattamento promette una protezione più rapida ed efficace rispetto all’immunità sistemica.