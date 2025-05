“Star Wars: Starfighter” il prossimo film della saga stellare

MeteoWeb

La galassia lontana lontana è pronta a espandersi ancora. Alla Star Wars Celebration di Chiba, in Giappone, Lucasfilm ha annunciato il nuovo capitolo cinematografico della saga: “Star Wars: Starfighter“, con protagonista Ryan Gosling. Il film uscirà a maggio 2027 e sarà ambientato cinque anni dopo L’Ascesa di Skywalker (2019). Gosling, reduce dal successo mondiale di Barbie, vestirà i panni di un personaggio completamente inedito, in un’epoca mai esplorata prima sullo schermo. A dirigere il progetto sarà Shawn Levy, noto per Stranger Things e Deadpool & Wolverine. Sul palco dell’evento giapponese, Gosling – cappellino con la scritta “Never Tell Me The Odds” – ha scherzato sull’impresa: “Penso che sia proprio il consiglio di cui abbiamo bisogno mentre ci imbarchiamo in questo viaggio”.

Kathleen Kennedy e Dave Filoni hanno confermato che le riprese inizieranno entro la fine del 2025. Il film sarà un’avventura standalone, senza legami diretti con i personaggi storici della saga. Intanto, nel 2026, è atteso The Mandalorian & Grogu. L’universo di Star Wars continua ad espandersi, tra nuove storie e volti familiari.

