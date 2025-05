Starbase verso l’autonomia: oggi il voto per la “città di Elon Musk”

MeteoWeb

Oggi in Texas si vota per decidere se Starbase, il complesso di lancio di SpaceX, diventerà un municipio autonomo. A deciderlo saranno circa 300 residenti, per lo più dipendenti dell’azienda, chiamati alle urne fino alle 19 ora locale. In palio c’è il controllo diretto dei servizi locali da parte di Elon Musk. Il sito, operativo dal 2019, si estende per 4 km quadrati su una zona costiera al confine con il Messico, tra il Rio Grande e riserve naturali. SpaceX afferma di gestire già infrastrutture come strade, scuole e servizi sanitari. L’autonomia permetterebbe di formalizzare questo controllo e rafforzare la presenza dell’azienda sul territorio.

Elon Musk figura tra gli aventi diritto al voto, ma secondo Remi Garza, funzionario della contea di Cameron, non aveva ancora espresso una preferenza al termine del voto anticipato, lo scorso 29 aprile.

La trasformazione di Starbase in città rappresenterebbe un successo personale per Musk, nonostante i problemi recenti con Tesla e le sanzioni inflitte a SpaceX per violazioni ambientali. L’azienda è stata multata per scarichi illegali e accusata di aver compromesso habitat di uccelli selvatici. La promessa è di ridurre l’impatto ecologico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.