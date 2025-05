Straordinari brillamenti ottici da blazar: anche l’Osservatorio di Lomazzo nel team di ricerca

MeteoWeb

È stato recentemente pubblicato su The Astronomer’s Telegram, uno dei principali canali internazionali di comunicazione tra astronomi professionisti e amatoriali, un annuncio relativo all’osservazione di brillamenti ottici significativi da parte di 2 blazar: OP 313 e PG 1553+113. I blazar sono una classe di nuclei galattici attivi alimentati da buchi neri supermassicci, noti per essere tra gli oggetti più energetici e variabili dell’universo. Il loro monitoraggio risulta essenziale per lo studio dei fenomeni a energie estreme e per comprendere le dinamiche dei getti relativistici che emettono radiazione in direzione della Terra.

Nei giorni scorsi, entrambi i blazar hanno mostrato un marcato aumento di luminosità. Le osservazioni fotometriche, condotte con i filtri B, V, R e I del sistema Johnson-Cousins, sono attualmente in fase di analisi. I dati raccolti potranno essere condivisi con la comunità scientifica su richiesta.

Allo studio hanno preso parte numerosi osservatori italiani, tra cui anche Davide Agnetti, socio dell’Associazione Astrofili Spezzini, che ha contribuito alle osservazioni dall’Osservatorio distaccato AAS “Aldo Agnetti” di Lomazzo. Questo conferma ancora una volta il valore della collaborazione tra astrofili e professionisti nel monitoraggio del cielo profondo.

I partecipanti a questa importante osservazione sono:

Alessandro Marchini (Osservatorio Astronomico, Università di Siena);

Leonardo Stiaccini, Gaia Verna (DSFTA – Università di Siena);

Simone Leonini, Massimo Conti, Paolo Rosi, Luz Marina Tinjaca Ramirez (Osservatorio Montarrenti, Sovicille – Siena);

Giacomo Bonnoli (INAF – Osservatorio Astronomico di Brera, Milano);

Ivo Peretto, Stefano Lora, Matilde Barbieri, William Rivato, Lorenzo Sassaro (MarSEC, Marana di Crespadoro – Vicenza);

Davide Agnetti (Associazione Astrofili Spezzini, Osservatorio AAS “Aldo Agnetti”, Lomazzo).

Un’iniziativa che rappresenta un eccellente esempio di sinergia scientifica e sottolinea come la ricerca astronomica contemporanea sia sempre più accessibile, partecipata e condivisa.