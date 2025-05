“Strawberry Moon”: la Luna piena di giugno tra scienza, storia e tradizione

MeteoWeb

Mercoledì 11 giugno 2025 il cielo ci regalerà uno spettacolo affascinante: la Strawberry Moon, o “Luna delle Fragole“. Questo nome suggestivo non ha nulla a che vedere con il colore o la forma del nostro satellite, ma affonda le sue radici in antiche tradizioni e usanze legate all’osservazione della natura e dei cicli stagionali. Il termine “Strawberry Moon” proviene dalla cultura degli Algonchini, una delle popolazioni nativo-americane, ed è stato adottato anche da fonti coloniali e europee, come riportato dal The Old Farmer’s Almanac. Giugno è il periodo in cui maturano le fragole nelle regioni nordamericane, e questa Luna piena segnava per molte comunità l’inizio della raccolta di questi frutti.

Strawberry Moon non è però l’unico nome dato alla Luna piena di giugno. Diverse culture hanno attribuito appellativi che riflettono attività agricole o eventi naturali tipici di questo periodo dell’anno. I Cherokee parlavano di Green Corn Moon, la Luna del mais verde, mentre per gli Anishinaabe era la Blooming Moon, in riferimento alla fioritura. I Cree, invece, utilizzavano nomi come Egg Laying Moon e Hatching Moon, legati alla stagione riproduttiva degli animali.

Anche in Europa non mancano denominazioni suggestive: Honey Moon e Mead Moon evocano l’associazione tra giugno, i matrimoni e la tradizione del “viaggio di nozze” (honeymoon), concetto forse nato proprio dall’usanza di bere idromele, una bevanda a base di miele, dopo le nozze.

Scientificamente parlando, la Luna non appare più rosa o rossa durante il plenilunio di giugno, se non quando è bassa sull’orizzonte, a causa della rifrazione atmosferica che filtra la luce. Tuttavia, ciò non toglie fascino a questa Luna piena, che resta uno degli appuntamenti più poetici del calendario astronomico.