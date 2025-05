Il Sud in rete con l’Europa, infrastrutture e mobilità sostenibile per il futuro: l’incontro

MeteoWeb

L’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PON-IR) organizza l’incontro: “Il Sud in rete con l’Europa”. La dimensione sociale della mobilità sostenibile, realizzato nell’ambito del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, per raccontare come le infrastrutture finanziate dai fondi europei stiano trasformando il Sud Italia e costituiscano un importante strumento per l’evoluzione della vita socioeconomica e culturale di tutti i cittadini del Mezzogiorno d’Italia nonché una attuazione concreta della trasformazione ecologica e digitale delle infrastrutture locali, territoriali, aeroportuali e marittime.

Sarà l’occasione per illustrare i risultati raggiunti negli oltre 10 anni di progetto quali: il rafforzamento delle direttrici infrastrutturali prioritarie, il potenziamento dei collegamenti intermodali, la riduzione degli sprechi idrici, il rinnovo delle flotte con nuovi autobus eco-compatibili e la digitalizzazione delle reti dei trasporti.

Ad introdurre i lavori ci sarà Francesco Corso, Responsabile Comunicazione PON Infrastrutture e Reti 2014/2020, cui seguirà la tavola rotonda che metterà a confronto sociologi, urbanisti, economisti e dirigenti scolastici sui temi della mobilità sostenibile e dell’impatto sociale delle infrastrutture.

Tra gli interventi: Aurelio Angelini, Sociologo dell’ambiente e del territorio, Università degli Studi di Palermo; Angela Stefania Bergantino, Economista dei trasporti, Università degli Studi di Bari; Maria Cerreta, Architetto e Urbanista, Università degli Studi di Napoli; Matteo Colleoni, Sociologo della mobilità, Università Bicocca di Milano; Angela Comparone, Dirigente scolastica Istituto Europa di Pomigliano d’Arco; Elisa Anna Di Palma, Componente Task Force Ambiente PON IR; Raffaele Savonardo, Sociologo dei processi culturali, Università degli Studi di Napoli e Annamaria Zaccaria, Sociologa dell’ambiente e del territorio, Università degli di Napoli.

Presenti anche alcune tra le più importanti istituzioni cittadine i cui rappresentanti apriranno la giornata salutando gli intervenuti. Al momento hanno aderito all’evento: l’Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Matteo Lorito, e il Comune di Napoli rappresentato dall’Assessore alla Mobilità Ing. Edoardo Cosenza.

