Il suono che salva le barriere coralline: la musica degli ecosistemi per farle crescere

Il rumore naturale delle barriere coralline adulte può diventare una potente alleata nella lotta contro il degrado marino. Un recente studio condotto dalla Scripps Institution of Oceanography e presentato alla 188ª riunione dell’Acoustical Society of America dimostra che i suoni prodotti da ecosistemi corallini sani – come i gracidii dei pesci e gli schiocchi dei gamberi – stimolano la crescita delle barriere coralline artificiali.

I ricercatori hanno installato 19 moduli artificiali nella baia di Kaneohe, a Oahu (Hawaii), e vi hanno diffuso registrazioni acustiche raccolte vicino a una barriera matura. I risultati sono sorprendenti: i moduli più vicini alle fonti sonore hanno registrato un marcato aumento nell’insediamento dei coralli.

Questo approccio innovativo, che unisce biologia marina, tecnologia acustica e creatività, apre nuove prospettive per il ripristino degli ecosistemi marini. Tecniche interdisciplinari possono fornire soluzioni efficaci a sfide ambientali urgenti, secondo gli autori. Il suono della vita sottomarina diventa così una chiave di speranza per il futuro degli oceani.