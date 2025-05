Superyacht Bayesian affondato: rapporto rivela fatale vulnerabilità

MeteoWeb

Un rapporto provvisorio del Marine Accident Investigation Branch (MAIB) britannico getta luce sul tragico affondamento del superyacht “Bayesian” avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 agosto 2024, costato la vita a 7 persone, tra cui il miliardario inglese Mike Lynch. Secondo il documento visionato dall’Adnkronos, come riportato da Elvira Terranova, una volta inclinatosi oltre l’angolo critico di 70,6°, il veliero non avrebbe avuto alcuna possibilità di recuperare l’equilibrio.

L’indagine ha stabilito che, nelle condizioni di presunto danno, venti superiori a 63,4 nodi sarebbero stati sufficienti a causare il ribaltamento. Tuttavia, il rapporto non esclude la possibilità che il Bayesian fosse vulnerabile anche a venti di intensità inferiore. Un aspetto cruciale emerso dall’inchiesta riguarda la mancata identificazione, nel manuale di stabilità presente a bordo, di tali vulnerabilità, riscontrate navigando a motore con le vele ammainate, la deriva mobile alzata e con il 10% dei materiali di consumo a bordo. Questa carenza informativa avrebbe reso tali rischi sconosciuti sia al proprietario che all’equipaggio.

Il rapporto del MAIB, basato sui documenti recuperati e sulle informazioni raccolte, ipotizza che le condizioni dello yacht al momento del danno fossero simili a quelle di un arrivo a pieno carico. L’analisi ha valutato anche gli effetti del vento sull’albero e sulla sovrastruttura, evidenziando come queste “vulnerabilità” non fossero state previste.

Intanto, la Procura di Termini Imerese (Palermo) prosegue le indagini per naufragio e omicidio colposo plurimo, con 3 persone attualmente indagate.

“Il Bayesian era pronto a muoversi”

Il rapporto ha inoltre evidenziato che la notte del naufragio, il capitano James Cutfield “si è preparato a manovrare la nave“. “Il Primo Ufficiale, il Direttore di Macchina e il Comandante hanno confermato che motori e pompe erano stati avviati e che il Bayesian era pronto a muoversi“. Il report racconta anche gli ultimi disperati tentativi di salvataggio da parte delle persone a bordo. “Poco prima delle 4 del 19 agosto 2024 il marinaio di guardia sul veliero Bayesian è sceso sottocoperta e ha svegliato il comandante James Cutfield“, si legge. “Insieme sono tornati sul flying bridge. Più o meno alla stessa ora” si è svegliato un altro componente dell’equipaggio. “Avendo già sperimentato il maltempo all’ancora, si è alzato e si è diretto alla sala controllo del motore per preparare la nave per la manovra“. Poi si legge: “Dopo essersi accertato che tutti e tre i generatori fossero in funzione, si è recato in timoneria per avviare le pompe di sterzo e le pompe idrauliche dell’elica a passo variabile“. Anche il primo ufficiale, il capo steward, lo chef e gli steward sono stati svegliati dal cambio di rotta dello yacht. Si sono vestiti e sono usciti dagli alloggi dell’equipaggio. In quel momento, gli ospiti a bordo stimavano un’inclinazione del Bayesian tra i 10° e i 20° a dritta. Il report prosegue: “Lo skipper ha dato istruzioni al resto dell’equipaggio di essere svegliato poiché l’ancora stava sbandando. Tornato sottocoperta, ha ordinato al nostromo” e a un altro componente dell’equipaggio “di salire sul ponte per mettere al sicuro eventuali oggetti sparsi e di rimanere in attesa di ulteriori ordini“.