Surfista alla deriva salvato dalla Guardia di Finanza nel Golfo di Policastro

Un surfista in balia del vento è stato salvato da una motovedetta della Guardia di Finanza: è accaduto oggi a Villammare, frazione marina di Vibonati, in provincia di Salerno. Il surfista è stato tratto in salvo nelle acque del Golfo di Policastro dopo essere stato sorpreso da forti raffiche di vento che lo hanno spinto al largo, rendendo impossibile il rientro a riva. La segnalazione ha attivato la centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Sapri, che ha richiesto l’intervento del reparto navale della Guardia di Finanza. La motovedetta si è diretta rapidamente verso l’area indicata e, dopo una breve ricerca, è riuscita a localizzare il surfista alla deriva.

L’intervento tempestivo dell’equipaggio ha permesso di mettere in salvo il giovane, che è stato trasportato presso il porto di Sapri, dove ad attenderlo c’erano altre squadre di soccorritori. Il ragazzo non ha riportato lesioni, ma si trovava in stato di forte affaticamento e agitazione.