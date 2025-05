Svizzera, valanga sull’Eiger: aggiornamenti sui feriti

MeteoWeb

Le cinque persone rimaste ferite ieri da una valanga sull’Eiger, in Svizzera, non sono in pericolo di vita. Hanno riportato ferite da lievi a moderate. Lo ha precisato oggi all’agenzia di Keystone-ATS la Polizia cantonale bernese, riferisce il Corriere del Ticino. Si tratta di una donna belga e di quattro cittadini svizzeri, tutti residenti nella Confederazione. L’identità delle due persone che hanno perso la vita nella valanga non è invece ancora nota.

La valanga si è staccata alle 13.45 di ieri sul versante occidentale dell’Eiger, in territorio del comune di Lauterbrunnen. Ha travolto due gruppi, rispettivamente di due e di cinque persone che stavano facendo un’escursione con gli sci. Un uomo è deceduto sul posto, un secondo è stato inizialmente rianimato ma è morto poco dopo in ospedale. Un altro uomo che si trovava nella zona al momento della valanga è rimasto illeso, secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale.