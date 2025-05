Tagli alle rinnovabili e all’ambiente: il nuovo budget di Trump per il 2026

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump presenterà a breve la proposta di bilancio per l’anno fiscale 2026. Secondo fonti dell’amministrazione citate dal Wall Street Journal, il piano prevede oltre 160 miliardi di dollari in tagli ai programmi ambientali, all’energia pulita, all’istruzione e agli aiuti esteri. I tagli, inseriti nel contesto di una manovra fiscale orientata alla riduzione delle tasse e all’aumento della spesa militare – con un budget di oltre 1.000 miliardi di dollari per la difesa – riflettono l’obiettivo dichiarato da Trump di ridurre le dimensioni del governo federale. Durante la campagna elettorale del 2024, Trump aveva promesso di ridurre la burocrazia, e il nuovo bilancio ne è l’estensione concreta.

Sebbene il Congresso debba ancora approvare il bilancio, l’indirizzo della Casa Bianca segna una chiara inversione rispetto alle politiche degli ultimi anni.

