Spazio: dopo il taglio budget NASA, l’ESA non esclude “scenari alternativi”

Il 2 maggio 2025, l’Ufficio di Gestione e Bilancio della Casa Bianca ha pubblicato una versione “snella” della Richiesta di Bilancio del Presidente (PBR) per l’anno fiscale 2026. La versione più dettagliata della richiesta dovrebbe essere pubblicata tra fine maggio e inizio giugno. La pubblicazione della Richiesta di Bilancio segna l’inizio del processo di stanziamento al Congresso degli Stati Uniti, che culminerà con la firma da parte del Presidente del disegno di legge di bilancio approvato dalla Camera e dal Senato – pertanto, è importante tenere presente che si tratta di un lavoro ancora in corso, sottolinea una nota dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

La NASA ha informato l’ESA in merito alla Richiesta di Bilancio e, sebbene permangano ancora alcuni dubbi sulle ripercussioni complete, sono già in corso incontri di follow-up con la NASA. L’ESA rimane aperta alla cooperazione con la NASA sui programmi destinati a subire riduzioni o cancellazioni, ma sta comunque valutando l’impatto con gli Stati Membri in preparazione del Consiglio dell’ESA di giugno, viene sottolineato nella nota.

“L’ESA e la NASA vantano una lunga storia di partnership di successo, in particolare nell’esplorazione – un esempio altamente visibile di cooperazione internazionale – dove svolgiamo numerose attività congiunte, rafforzando decenni di solidi legami tra colleghi americani ed europei. L’esplorazione spaziale è un’impresa in cui la collettività può raggiungere traguardi ben più ambiziosi del singolo individuo. Pertanto, l’ESA vanta solide partnership con agenzie spaziali di tutto il mondo e si impegna a essere non solo un partner affidabile, ma anche un partner forte e desiderabile”, continua la nota.

“Al Consiglio dell’ESA di giugno, sulla base di ulteriori sviluppi, si valuteranno con i nostri Stati membri potenziali azioni e scenari alternativi per i programmi ESA interessati e per l’industria europea correlata. Più avanti nel corso dell’anno, l’ESA terrà il suo Consiglio a livello ministeriale, determinata ad accrescere il potenziale dell’Europa nello spazio, a beneficio finale dell’Europa, degli Stati membri dell’ESA e dei loro cittadini”, conclude la nota dell’ESA.

