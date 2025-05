Taiwan ed Estonia firmano intese strategiche su aerospazio e difesa: accordi per droni e tecnologie avanzate

MeteoWeb

Una delegazione imprenditoriale taiwanese ha firmato due memorandum d’intesa con partner estoni per avviare una cooperazione nei settori dell’aerospazio e della difesa. Lo ha annunciato l’Ufficio di rappresentanza di Taipei in Lettonia. Gli accordi sono stati siglati a inizio settimana a Tallinn, capitale dell’Estonia, con l’Estonian Defense and Aerospace Industry Association e l’Estonia Aviation Cluster, aprendo “un nuovo capitolo” nella collaborazione tra i due Paesi in ambiti come droni, aerospazio e industrie correlate, si legge nel comunicato. Il rappresentante di Taiwan in Estonia, Andrew Lee, ha definito la firma dei protocolli “un passo significativo” per costruire legami industriali strategici tra “due economie affini, regolamentate e con accesso ai mercati chiave dell’Indo-Pacifico e dell’Unione europea”. Lee ha aggiunto che, nel contesto della guerra in Ucraina e delle crescenti pressioni militari cinesi su Taiwan, la cooperazione industriale può contribuire alla stabilità regionale e alla sicurezza globale.