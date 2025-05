Taiwan, frana improvvisa travolge la strada: massi sfiorano una vettura, colpita un’altra | VIDEO

MeteoWeb

Paura nella giornata del 12 maggio 2025 in Taiwan, lungo una strada di montagna nella contea di Miaoli, dove si è verificato un improvviso smottamento roccioso. Un’enorme frana ha fatto precipitare massi sulla carreggiata, mettendo in serio pericolo gli automobilisti in transito. Una vettura nera ha rischiato grosso: un masso di grandi dimensioni è precipitato a pochi centimetri dal veicolo, sfiorandolo senza colpirlo direttamente. Una seconda auto, di colore bianco, è invece stata investita da alcune rocce di minori dimensioni, che hanno danneggiato la carrozzeria. Fortunatamente, nessuno degli occupanti delle due auto è rimasto ferito.

Le autorità locali sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i detriti dalla carreggiata. Le autorità hanno invitato gli automobilisti a prestare la massima attenzione durante la guida in zone montuose, specialmente in periodi di maltempo. Un evento che poteva avere conseguenze ben più gravi, ma che si è fortunatamente risolto senza vittime né feriti.