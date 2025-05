Tempesta estrema in Nuova Zelanda: venti distruttivi, onde anomale e pesanti nevicate

MeteoWeb

La Nuova Zelanda è stata martoriata da condizioni meteo estreme che hanno causato caos e allarme in molte aree del Paese, con forti piogge e venti distruttivi che hanno spinto a dichiarare lo stato di emergenza in alcune zone. La capitale, Wellington, ha registrato raffiche di vento pericolose, mentre altre parti del Paese sono state colpite da nevicate abbondanti e onde anomale. Nonostante il livello di allerta, non sono stati segnalati morti o feriti gravi.

Allerta meteo, tempesta estrema in Nuova Zelanda

Le allerte meteo hanno coperto una vasta area della Nuova Zelanda, in particolare ieri, quando le forti piogge hanno costretto a dichiarare lo stato di emergenza per la città di Christchurch, la più grande dell’Isola del Sud. A Wellington, le raffiche di vento sono state descritte come “distruttive“, con velocità che hanno superato i 150 km/h. Nonostante la violenza del maltempo, fortunatamente non sono stati registrati danni gravi.

La situazione nella capitale Wellington

Wellington, conosciuta per i suoi venti forti e costanti, ha affrontato il livello di allerta più alto mai registrato: il “rosso“, che non era mai stato emesso in precedenza. Le autorità locali hanno esortato la popolazione a rimanere in casa, a evitare gli spostamenti e a proteggersi da porte e finestre, per il rischio di oggetti volanti e alberi abbattuti dal vento. I danni alle infrastrutture non sono stati gravi, ma i disagi sono stati notevoli, con cancellazioni di voli e stop delle corse dei traghetti tra le isole del Paese. Inoltre, circa un migliaio abitazioni sono rimaste senza energia elettrica.

Piogge torrenziali e inondazioni a Christchurch

La città di Christchurch ha subito i danni più evidenti a causa delle piogge abbondanti che hanno fatto esondare i fiumi, con il rischio che le acque allagassero le abitazioni circostanti. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza anche per alcune zone rurali limitrofe, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno reso difficile l’accesso e aumentato il pericolo di inondazioni.

Neve e onde anomale

Oltre ai venti forti e alle piogge, la tempesta ha portato nevicate abbondanti in alcune zone dell’Isola del Sud, soprattutto nelle aree montuose e nei distretti più remoti. Inoltre, le onde anomale che hanno colpito il Cook Strait, il braccio di mare che separa le isole, hanno raggiunto altezze di 5 metri, con conseguenti pericoli per la navigazione e il trasporto marittimo.

Un evento meteo eccezionale

Pur essendo la Nuova Zelanda abituata a condizioni meteo variabili e talvolta estreme, l’intensità e la vastità delle allerte emesse giovedì erano inusuali. Questo evento è stato causato da un sistema temporalesco che ha attraversato gran parte del Paese, causando fenomeni intensi e rapidi cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

