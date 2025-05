Tempesta geomagnetica in arrivo? Una CME potrebbe sferzare la Terra oggi

MeteoWeb

Una tempesta geomagnetica classe G1 potrebbe interessare il nostro pianeta oggi, 23 maggio, a causa del possibile arrivo di un’espulsione di massa coronale (CME) proveniente dal Sole. Secondo il sito specializzato SpaceWeather.com, l’impatto potrebbe avvenire in modo marginale, colpendo di striscio il campo magnetico terrestre. Tuttavia, le previsioni restano incerte: la CME potrebbe mancare completamente la Terra, rendendo questo evento una possibilità e non una certezza.

Cos’è un’Espulsione di Massa Coronale (CME)?

Un’espulsione di massa coronale è un’enorme nube di plasma e campo magnetico che viene espulsa dalla corona del Sole, la sua parte più esterna e calda. Le CME sono spesso associate a eruzioni solari e possono viaggiare nello Spazio a velocità di milioni di km all’ora. Quando una CME è diretta verso la Terra, può raggiungere il nostro pianeta in uno o più giorni.

Questi eventi sono parte del cosiddetto “meteo spaziale” e, quando impattano con il campo magnetico terrestre, possono causare una serie di effetti, alcuni spettacolari, come aurore boreali visibili a latitudini insolite, altri più preoccupanti, come disturbi alle comunicazioni radio, malfunzionamenti dei satelliti e problemi nelle reti elettriche.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea del campo magnetico terrestre, causata dall’interazione tra il vento solare – flussi di particelle cariche provenienti dal Sole – e la magnetosfera terrestre. Quando questa interazione è particolarmente intensa, come nel caso dell’arrivo di una CME, si può generare una tempesta geomagnetica.

Le tempeste vengono classificate in una scala che va da G1 (minore) a G5 (estrema), in base alla loro intensità e agli effetti previsti. Una tempesta di classe G1 può provocare lievi fluttuazioni nella rete elettrica, leggere interferenze radio e modesti effetti sulle orbite satellitari. È il livello più basso della scala, ma comunque rilevante per le attività tecnologiche e scientifiche.

Cosa aspettarsi oggi?

Nel caso la CME colpisca effettivamente la Terra, ci si può attendere un aumento dell’attività geomagnetica, con la possibilità di disturbi, sebbene lievi. Tuttavia, data l’incertezza della traiettoria della CME, è altrettanto probabile che l’evento passi inosservato.