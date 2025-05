Violenta tempesta in Messico: allagamenti e danni diffusi a Piedras Negras | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tempesta si è abbattuta nel pomeriggio di giovedì sulla città di Piedras Negras, nel Nord dello Stato di Coahuila, in Messico. In meno di un’ora sono caduti quasi 10 cm di pioggia, accompagnati da grandine in alcune aree. Le forti precipitazioni hanno provocato allagamenti diffusi, in particolare nelle principali arterie urbane, a causa del rigonfiamento di diversi corsi d’acqua cittadini.

Numerose abitazioni sono state invase dall’acqua, superando i livelli dei marciapiedi, e alcune famiglie sono state evacuate con l’aiuto della Polizia Statale. Il Sistema Municipale di Aguas y Saneamiento ha segnalato guasti alle pompe del Río Bravo, aggravando la situazione idrica locale. Tra i danni segnalati anche la caduta del muro perimetrale di una scuola.