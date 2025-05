Tempeste di sabbia travolgono il Medio Oriente: la polvere oscura il cielo di 6 Paesi | VIDEO

MeteoWeb

Una serie di tempeste di sabbia e condizioni meteo instabili stanno colpendo, da ieri, diversi Paesi arabi, con conseguenti allerte ufficiali per la scarsa visibilità e i rischi per la salute respiratoria, destinate a durare almeno fino a metà settimana. È quanto riportano fonti dei media arabi e l’agenzia Anadolu. La situazione è causata da forti venti che sollevano grandi quantità di polvere e detriti, e potrebbe protrarsi fino al fine settimana in Paesi come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Siria e Iraq.

Negli Emirati e in Arabia Saudita, i Centri Nazionali di Meteorologia hanno segnalato 2 tempeste in corso. Il centro meteorologico degli Emirati ha previsto forti venti da Nord/Ovest che, nei prossimi giorni, solleveranno polvere e sabbia, riducendo notevolmente la visibilità e portando a un calo delle temperature fino a domani.

Le autorità locali raccomandano ai residenti di evitare l’esposizione diretta alla sabbia in sospensione e di seguire attentamente le indicazioni ufficiali. Le tempeste hanno interessato anche i luoghi sacri della Mecca e di Medina.

Infine, i venti costieri renderanno agitato il mare, comportando la sospensione parziale delle attività marittime nelle acque dei Paesi coinvolti.

Tempeste di sabbia travolgono il Medio Oriente: le immagini dall'Arabia Saudita

