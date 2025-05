Tempeste geomagnetiche in arrivo: vento solare punta la Terra

MeteoWeb

Gli esperti dello Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) avvertono: oggi sono possibili tempeste geomagnetiche classe G1, potenzialmente in evoluzione verso la categoria G2. La causa di questo fenomeno è un rapido flusso di vento solare che sta per colpire il campo magnetico terrestre. Se la tempesta dovesse intensificarsi, si prevede che le affascinanti aurore boreali potrebbero illuminare i cieli notturni anche negli Stati settentrionali degli Stati Uniti.

Cosa sono esattamente il vento solare, le tempeste geomagnetiche e le aurore? Cerchiamo di fare chiarezza su questi fenomeni celesti.

Il vento solare, un fiume di particelle solari

Il Sole, la nostra stella, non è un corpo statico. Emette costantemente un flusso di particelle cariche, principalmente protoni ed elettroni, che si propagano nello Spazio interplanetario a velocità elevatissime, spesso superiori al milione di km/h. Questo flusso continuo è ciò che chiamiamo vento solare.

Il vento solare trasporta con sé anche il campo magnetico del Sole. La sua intensità e velocità non sono costanti, ma variano in base all’attività solare. Periodicamente, il Sole rilascia anche eruzioni più intense di materiale, chiamate espulsioni di massa coronale (CME), che possono generare flussi di vento solare particolarmente potenti e turbolenti.

Cosa sono le tempeste geomagnetiche

Quando un flusso di vento solare particolarmente intenso e con un campo magnetico orientato in modo specifico raggiunge la Terra, interagisce con il nostro campo magnetico, una sorta di scudo invisibile che protegge il pianeta dalle radiazioni nocive provenienti dallo Spazio. Questa interazione può innescare una tempesta geomagnetica. L’energia e le particelle cariche del vento solare vengono trasferite alla magnetosfera terrestre, perturbandola e causando fluttuazioni nel campo magnetico. L’intensità di una tempesta geomagnetica viene classificata su una scala da G1 (minore) a G5 (estrema), in base all’entità delle perturbazioni magnetiche e ai loro potenziali effetti.

Le tempeste geomagnetiche possono avere diverse conseguenze. Le più intense possono causare problemi alle reti elettriche, ai sistemi di comunicazione satellitare e GPS, e possono anche rappresentare un rischio per gli astronauti nello Spazio. Tuttavia, uno degli effetti più spettacolari delle tempeste geomagnetiche è la comparsa delle aurore.

Le aurore, danze di luce nel cielo notturno

Le aurore, boreali nell’emisfero Nord e australi nell’emisfero Sud, sono fenomeni luminosi che si manifestano nelle regioni polari della Terra. Sono il risultato diretto dell’interazione tra le particelle cariche del vento solare e l’atmosfera terrestre.

Durante una tempesta geomagnetica, un maggior numero di particelle cariche viene incanalato lungo le linee del campo magnetico terrestre verso i poli. Queste particelle, scontrandosi con gli atomi e le molecole presenti nell’alta atmosfera (principalmente ossigeno e azoto), li eccitano. Quando questi atomi e molecole ritornano al loro stato di energia inferiore, emettono luce di diversi colori: il verde è tipico dell’ossigeno atomico, mentre l’azoto può produrre tonalità rosse, blu o viola.

La possibilità di osservare aurore boreali anche a latitudini più basse, come negli Stati settentrionali degli Stati Uniti, è un segnale di un’intensificazione della tempesta geomagnetica.

