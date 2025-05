Tempeste solari e blackout: cosa accadrebbe se oggi si verificasse un evento come quello di Carrington

MeteoWeb

Il blackout che ha colpito Spagna e Portogallo il 28 aprile scorso ha riportato al centro dell’attenzione pubblica il tema della resilienza delle infrastrutture energetiche. Pur essendo stato causato da un disallineamento tra produzione fotovoltaica e rete di interconnessione con la Francia, l’evento ha rinnovato i timori legati a minacce meno frequenti ma potenzialmente più devastanti: le supertempeste solari.

Cosa sono le tempeste solari?

Le tempeste solari sono eventi causati dall’attività del Sole, in particolare da brillamenti solari (flare) e da espulsioni di massa coronale (CME), che rilasciano enormi quantità di particelle cariche ad alta energia. Quando queste raggiungono la Terra, interagiscono con il campo magnetico terrestre, generando tempeste geomagnetiche che possono avere effetti visibili come le aurore boreali, ma anche dannosi sulle infrastrutture tecnologiche.

Se accadesse oggi un evento come quello del 1859?

L’Evento di Carrington del 1859 è considerato la più potente tempesta solare mai registrata. Se si verificasse oggi, le conseguenze sarebbero enormi:

Blackout estesi : le correnti geomagneticamente indotte (GIC) potrebbero danneggiare trasformatori e reti elettriche , lasciando intere regioni senza elettricità per settimane o mesi.

: le potrebbero danneggiare e , lasciando intere regioni senza per settimane o mesi. Danni ai satelliti : le radiazioni solari altererebbero il funzionamento di GPS , comunicazioni e meteorologia spaziale .

: le altererebbero il funzionamento di , e . Comunicazioni interrotte : i segnali radio ad alta frequenza potrebbero essere bloccati, impattando su aviazione , logistica e emergenze .

: i segnali potrebbero essere bloccati, impattando su , e . Infrastrutture critiche compromesse : cavi sottomarini , oleodotti e sistemi bancari potrebbero subire danni significativi.

: , e potrebbero subire danni significativi. Impatti economici devastanti: negli USA, le stime parlano di oltre 1000 miliardi di dollari di danni.

Quanto è probabile una supertempesta solare?

Eventi come quello del 1859 sono estremamente rari: si stima possano verificarsi una volta ogni 1000–3000 anni. Tuttavia, tempeste solari di intensità medio-alta (G4–G5) sono già state osservate, come quella di Halloween del 2003 o di maggio 2024, con blackout localizzati e danni tecnici.

Come possiamo proteggerci?

Pur essendo imprevedibili, le tempeste solari possono essere mitigate con strategie avanzate:

Monitoraggio solare : missioni come SDO , SOHO e Sentinel osservano costantemente l’attività solare e forniscono allerte tempestive .

: missioni come , e osservano costantemente l’attività solare e forniscono . Protezione delle reti : installazione di filtri GIC , shunt resistivi e sistemi di smagnetizzazione dei trasformatori .

: installazione di , e sistemi di . Smart grid e automazione : permettono di isolare rapidamente le aree a rischio e gestire il carico di rete .

: permettono di le aree a rischio e gestire il . Piani di emergenza: strategie per scollegare i trasformatori, mettere in safe mode i satelliti e garantire comunicazioni di backup.

Conclusione: vulnerabili ma non impreparati

Una supertempesta solare come quella del passato rappresenterebbe una sfida senza precedenti, ma gli strumenti per affrontarla esistono. L’importante è non sottovalutare il rischio e investire in resilienza tecnologica, prevenzione e coordinamento internazionale.

Le tempeste solari non sono fantascienza: sono una minaccia naturale reale contro cui possiamo e dobbiamo difenderci. In un mondo digitale e interconnesso, anche un impulso dallo spazio può mettere in crisi il nostro sistema.

