Il tempo dello sport in evoluzione, in salute e in malattia: ospite l’oro olimpico Matteo Tagliariol

Il tempo dello sport durante l’evoluzione della vita, dalla salute alla malattia, dalle fasi di crescita in infanzia e adolescenza alla carriera agonistica. È il tema del convegno “Il tempo dello sport in evoluzione, in salute e in malattia: dinamismi dello sport e dinamiche della relazione”, che si terrà venerdì 23 maggio 2025, dalle ore 09:45 alle 12:15, presso l’Aula Martini dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Edificio U6 “Agorà”, viale Piero e Alberto Pirelli 22, Milano). Secondo appuntamento del progetto “Tempo dello sport” promosso dal Consorzio Vero Volley in collaborazione con il dipartimento di Psicologia di Milano-Bicocca, e patrocinato dal CONI, Comune di Milano, Università degli Studi di Milano e Università di Milano-Bicocca. L’iniziativa si inserisce in un ciclo di quattro eventi tematici previsti tra il 2024 e il 2026, realizzati insieme ai principali atenei milanesi.

Dopo i saluti istituzionali di Patrizia Steca, professoressa di Psicologia generale di Milano-Bicocca, Lucia Visconti Parisio, delegata della rettrice dell’ateneo per lo Sport universitario, e Federica Picchi, sottosegretaria con delega Sport e giovani di Regione Lombardia, interverranno docenti ed esperti per parlare di “Promozione del benessere e alta formazione nello sport”, con un focus sulle iniziative di Milano-Bicocca, e del “Tempo dello sport in evoluzione”. Protagonista dell’ultimo intervento (“Il tempo di una carriera: esordi, apoteosi, ritiro. C’è una vita dopo l’agonismo”) sarà Matteo Tagliariol, medaglia d’oro nella Spada individuale alle Olimpiadi di Pechino 2008.