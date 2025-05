Temporali a Roma e hinterland nella notte: fulmini, allagamenti e disagi

MeteoWeb

Un’intensa ondata temporalesca ha investito Roma e l’hinterland nelle ultime ore, con particolare violenza sulle zone a Nord della Capitale durante la notte, spostandosi poi verso Est all’alba. Il fenomeno, riconducibile a un sistema temporalesco a “V-shaped“, ha colpito duramente i quartieri sudorientali di Roma e numerosi comuni della provincia, tra cui Colleferro, Palestrina, Zagarolo e Valmontone.

I dati pluviometrici parziali segnalano accumuli significativi: 13 mm a Colleferro centro e ben 19 mm nella zona di Pantano. Il fronte perturbato, tuttora attivo, ha provocato un nubifragio nelle prime ore del mattino, innescando allagamenti e rallentamenti della linea ferroviaria nei pressi di Ciampino.

Registrati forti rovesci, numerose fulminazioni e raffiche di vento nelle zone dei Castelli Romani, dei Monti Lepini e della Ciociaria interna.

