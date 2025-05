Tensioni India-Pakistan: allerta viaggi per i cittadini USA

MeteoWeb

A seguito di un attacco con droni indiani su obiettivi militari pakistani nei pressi di Lahore, gli Stati Uniti hanno emesso un nuovo avviso di viaggio per il Pakistan. L’attacco, mirato a radar e difese aeree pakistane, ha provocato 4 feriti. Il Dipartimento di Stato americano ha invitato i cittadini USA presenti in zone di conflitto a procedere ad evacuazione se possibile, o a restare al sicuro. Il Consolato USA a Lahore ha ordinato il rifugio sul posto per il personale.