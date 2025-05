Tensioni India-Pakistan: chiusi 24 aeroporti e blackout in Punjab e Kashmir

MeteoWeb

L’India è in stato di massima allerta dopo una serie di attacchi notturni con droni e missili lanciati dal Pakistan lungo il confine occidentale. Gli Stati coinvolti sono Jammu e Kashmir, Punjab, Haryana, parti del Rajasthan e il Gujarat, unico stato indiano a confinare con il Pakistan sia via terra che via mare.

In risposta, il Ministero dell’Aviazione civile ha disposto la chiusura precauzionale di 24 aeroporti nel Nord/Ovest del Paese. In Punjab, 9 distretti, tra cui Amritsar e Chandigarh, sono stati colpiti da blackout prolungati. Situazione analoga nel Jammu e Kashmir, dove è stato interrotto il servizio elettrico e le scuole sono state chiuse.

Il chief minister del Kashmir, Omar Abdullah, si è recato oggi nelle zone più colpite della provincia di Jammu, teatro di un’intensa offensiva con droni. Secondo le autorità, l’attacco è stato “neutralizzato” dalle forze armate indiane.

Misure di sicurezza rafforzate sono state attivate in tutte le aree di confine: pattugliamenti intensificati, piani di evacuazione pronti e sospensione dei permessi per personale sanitario e forze dell’ordine. Le scuole e le università, pubbliche e private, resteranno chiuse per almeno 3 giorni in Punjab e Kashmir.