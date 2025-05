Termina il cessate il fuoco russo di tre giorni in Ucraina: attesa una dichiarazione di Putin

MeteoWeb

Il cessate il fuoco russo di 72 ore in Ucraina, che Kiev ha dichiarato di essere stato violato centinaia di volte da Mosca, è terminato a mezzanotte di sabato (le 23 in Italia). Il presidente Vladimir Putin aveva annunciato il cessate il fuoco in concomitanza con la grande parata militare di Mosca del 9 maggio per celebrare gli 80 anni dalla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. L’Ucraina non ha mai accettato questa tregua, definendola come una manovra teatrale e chiedendo invece di cessare il fuoco di 30 giorni.

E’ attesa una dichiarazione di Vladimir Putin. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Secondo Peskov, il presidente russo “rilascerà una dichiarazione sulla base dei risultati di questi quattro giorni di lavoro” a Mosca, dove ha avuto molti colloqui con leader stranieri, “ma, data l’ora, faremo a meno di domande”. La sua dichiarazione “sarà significativa”, ha precisato il portavoce del Cremlino.