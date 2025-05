La Terra nel mirino del vento solare, colpa di un enorme buco coronale

MeteoWeb

Un vasto buco coronale nella corona del Sole sta attualmente proiettando un flusso di vento solare ad alta velocità verso la Terra, con la possibilità di provocare tempeste geomagnetiche classe G1, considerate minori ma comunque rilevanti per le comunicazioni e le tecnologie spaziali. Gli effetti sono possibili tra oggi e domani, 20 e 21 maggio, mentre il nostro pianeta attraversa questo “fiume” di particelle cariche.

Il buco coronale responsabile di questo fenomeno si estende per oltre un milione di km e copre gran parte dell’emisfero Sud del Sole. L’immagine fornita dal Solar Dynamics Observatory

(SDO) della NASA, in luce ultravioletta estrema, mostra chiaramente la regione scura sulla superficie solare da cui il materiale solare sta fuoriuscendo.

Cos’è un buco coronale?

Un buco coronale è una zona dell’atmosfera del Sole – la corona – in cui le linee del campo magnetico solare si aprono verso l’esterno, piuttosto che ricadere sulla superficie. Ciò consente al plasma solare, normalmente intrappolato e incandescente, di sfuggire nello Spazio. In queste aree manca quindi il gas caldo che normalmente rende la corona brillante, motivo per cui appaiono più scure nelle immagini a ultravioletti.

Il buco attuale non è nuovo agli scienziati: è stato osservato più volte da febbraio, ruotando con il Sole circa ogni 28 giorni e lanciando verso lo Spazio un getto di particelle simile a un gigantesco irrigatore rotante.

Cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche, principalmente elettroni e protoni, che il Sole emette nello Spazio. Normalmente, questo flusso è relativamente costante, ma può intensificarsi notevolmente quando proviene da un buco coronale, raggiungendo velocità elevate e portando con sé un’intensa energia cinetica.

Quando il vento solare ad alta velocità incontra la magnetosfera terrestre – il campo magnetico che protegge il nostro pianeta – può disturbare il suo equilibrio.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea del campo magnetico terrestre causata dall’interazione con il vento solare. Le tempeste classe G1, come quella attesa, sono considerate minori: possono influire leggermente sulle reti elettriche, disturbare le comunicazioni radio a onde corte e causare leggere variazioni nelle rotte dei satelliti. Tuttavia, per gli appassionati di astronomia, possono anche offrire spettacolari aurore boreali a latitudini più basse del solito.