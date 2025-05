Terremoti aprile 2025 in Italia: forte calo degli eventi, il più rilevante al largo della Calabria con magnitudo 4.8

MeteoWeb

Sono stati 1317 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dal 1 al 30 aprile 2025, un numero in decisa diminuzione rispetto ai precedenti mesi di febbraio e marzo, con una media che scende a circa 43 terremoti al giorno (dieci in meno dello scorso mese). Dei 1317 eventi registrati, 118 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e solo 14 eventi magnitudo pari o superiore a 3.0. Entrambi questi valori sono in netta diminuzione rispetto ai due mesi precedenti. In questo mese non si sono registrate sequenze sismiche significative in Italia e aree limitrofe: il terremoto di magnitudo maggiore è avvenuto il 16 aprile, magnitudo ML 4.8, localizzato al largo della costa ionica calabra, ad una profondità di 48 km. L’epicentro del terremoto è stato individuato a circa 50 km dalla costa meridionale della Calabria, circa 72 Km a SE di Reggio di Calabria, 84 Km a SE di Messina e 88 Km a Est di Catania ed è stato ampiamente risentito in Sicilia orientale e in Calabria meridionale. E’ quanto si legge in una nota dell’INGV.

Non sono stati registrati altri eventi di magnitudo pari o superiore a 4.0. Ricordiamo due terremoti di magnitudo inferiore ma risentiti dalla popolazione: il 1 aprile al largo della Costa Garganica (Mw 3.6) e il 23 aprile nei pressi di Spoleto (ML 3.6).

