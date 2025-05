Terremoto Abruzzo, raffica di scosse a Pescasseroli | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Raffica di scosse di terremoto nella notte in Abruzzo. Uno sciame sismico si è verificato infatti nelle scorse ore con epicentro tra 3 e 5 km Nord/Est da Pescasseroli, in provincia de L’Aquila. L’INGV riporta ben 17 scosse, a partire dalle 01:31 e fino alle 03:36, con magnitudo massima 2.9 (ore 02:06, mappe a corredo dell’articolo), ed ipocentro localizzato tra 10 e 19 km di profondità. Gli eventi più rilevanti sono stati avvertiti dalla popolazione tra Lazio e Abruzzo, in particolare a Sulmona, Isola del Liri, Scanno, Opi, Corfinio, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Arpino e Sora, secondo quanto riporta il servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”. Non risultano danni a persone o cose.