Terremoto Argentina, scossa di magnitudo 5.6 nel nord-ovest: epicentro vicino a Chilecito | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.6 (secondo i dati INGV) è stato registrato, alle ore 13:04 locali, le 18:04 italiane di giovedì 1° maggio 2025, a circa 62 km a nord-ovest di Chilecito, nella provincia di La Rioja, Argentina. A comunicarlo è il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC), precisando che il sisma si è verificato a una profondità intermedia di circa 131 km. Il movimento tellurico, sebbene profondo, è stato avvertito in un ampio raggio attorno all’epicentro. Al momento non sono stati segnalati danni significativi, ma il terremoto è stato percepito come una leggera vibrazione in diverse località vicine.

Secondo le prime informazioni, le scosse potrebbero essere state avvertite debolmente a Vinchina (circa 2.800 abitanti, a 59 km dall’epicentro), Tinogasta (14.500 abitanti, a 61 km), Chilecito stessa (42.200 abitanti, a 62 km), Arauco (13.700 abitanti, a 81 km), Villa Bustos (2.200 abitanti, a 95 km) e fino a La Rioja, capoluogo provinciale con quasi 179.000 abitanti, distante 116 km.

Oltre all’EMSC, anche il centro di monitoraggio sismico RaspberryShake e il Centro di Ricerca Geoscientifica Tedesco (GFZ) hanno dichiarato una magnitudo di 5.8. Tuttavia, come spesso accade nei momenti immediatamente successivi a un evento sismico, i dati su magnitudo, epicentro e profondità potrebbero essere soggetti a revisioni nelle prossime ore, con l’arrivo di ulteriori analisi da parte degli esperti. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, ma non si segnalano al momento feriti né danni strutturali gravi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.