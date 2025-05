Terremoto ai Campi Flegrei, lievi scosse avvertite a Pozzuoli

MeteoWeb

Lievi scosse ai Campi Flegrei questa mattina. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 ± 0.3 localizzato in località Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 09:13 ora locale (UTC 07:13) del 18/05/2025, alla profondità di 2.27 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro“, viene spiegato in una nota. In precedenza il Comune di Pozzuoli aveva segnalato un terremoto magnitudo 1.7 avvenuto alle 07:27, localizzato nei pressi di Via Napoli.

“Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“, conclude la nota.