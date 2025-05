Terremoto Cile: revocati allarme tsunami e ordine di evacuazione nella regione di Magallanes

MeteoWeb

Un potente terremoto al largo del Cile e dell’Argentina ha provocato un breve allarme tsunami e un ordine di evacuazione per le persone che vivono nelle zone costiere di questa regione scarsamente popolata vicino all’Antartide. Il terremoto è stato registrato alle 9.58 ora locale (le 14:58 italiane) a dieci chilometri di profondità nel mare, 218km a sud della città di Puerto Williams e a circa 2.500km a sud di Santiago, secondo il Centro sismologico nazionale, che fa parte dell’Università del Cile. Ha stimato una magnitudo di 7.5, mentre l’Istituto geofisico statunitense (USGS) ha rilevato una magnitudo di 7.4. Il Servizio nazionale cileno di prevenzione e risposta ai disastri (Senapred) e il Servizio idrografico e oceanografico della Marina (SHOA) hanno immediatamente lanciato un appello all’evacuazione: “ATTENZIONE! SENAPRED in considerazione della minaccia di tsunami, richiede l’evacuazione della zona balneare della regione di Magallanes”, ha scritto l’organizzazione sul suo account X. Poco dopo, Senapred ha chiesto “l’evacuazione della zona balneare del Territorio Antartico”.

Ma poco prima delle 12:00 ora locale (15:00 GMT), l’allarme tsunami e l’ordine di evacuazione sono stati revocati. “L’evacuazione preventiva è terminata. In altre parole, tutti sono tornati al lavoro. Tutti i settori dovrebbero funzionare normalmente, ad eccezione di tutte le attività economiche sulla costa”, ha dichiarato Juan Carlos Andrade, direttore regionale del Servizio di prevenzione e risposta ai disastri di Magallanes.

Nella vicina Argentina, le autorità della provincia della Terra del Fuoco hanno invitato il centinaio di abitanti della cittadina di Puerto Almanza a evacuare “in modo preventivo (…), a recarsi in luoghi alti e sicuri” e a “sospendere ogni tipo di attività acquatica e la navigazione nel Canale di Beagle”.

In Cile, le onde generate dal terremoto dovrebbero colpire la costa della Penisola Antartica nelle prossime ore, con altezze stimate tra 0,3 e un metro. Le basi militari cilene Bernardo O’Higgins e Arturo Prat, in Antartide, dovrebbero essere le prime a essere colpite. Alcuni video mostravano persone in fuga verso terreni più alti nelle zone costiere della regione di Magallanes, che ha una popolazione di 170.000 abitanti.

Il Cile è uno dei Paesi che ha registrato il maggior numero di terremoti al mondo. Sul suo territorio convergono tre placche tettoniche: la Placca di Nazca, la Placca Sudamericana e la Placca Antartica. Nel 1960, la città meridionale di Valdivia è stata devastata da un terremoto di magnitudo 9.5, considerato il più potente mai registrato, che ha ucciso 9.500 persone. Nel 2010, un terremoto di magnitudo 8.8, seguito da uno tsunami, ha causato più di 520 morti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.