Forte terremoto vicino alla costa della Papua Nuova Guinea | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto si è verificata davanti alle coste della Papua Nuova Guinea alle 00:06 di mercoledì 21 maggio (le 17:06 del 20 maggio in Italia). I dati USGS indicano un terremoto di magnitudo 6.4 con epicentro in mare a 81km a est-nordest di Angoram e profondità di 10km. Non sono noti al momento danni a persone o cose.

Secondo la U.S. Tsunami Warning Agency, l’agenzia americana di allerta degli tsunami, il terremoto non ha causato “alcuna minaccia di tsunami“. I terremoti sono comuni in Papua Nuova Guinea, che si trova in cima alla cosiddetta “Cintura di fuoco”, un arco di intensa attività tettonica che si estende attraverso l’Asia sudorientale e il bacino del Pacifico. Sebbene raramente causino danni significativi nelle aree scarsamente popolate, possono però dare origine a frane distruttive.