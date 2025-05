Terremoto in Indonesia, scossa in Nuova Guinea Occidentale

MeteoWeb

Nuovo terremoto scuote l’Indonesia: l’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 5.5, avvenuto in Nuova Guinea Occidentale. L’evento è stato registrato alle 07:10 ora italiana ad una profondità di 32 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L’Indonesia si trova sulla “Cintura di Fuoco del Pacifico”, una zona del pianeta conosciuta per la sua alta attività sismica e vulcanica.

