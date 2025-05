Terremoto Indonesia: scossa di magnitudo 6.0 a Sulawesi | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito oggi l’isola di Sulawesi, in Indonesia, alle ore 14:51 italiane. Secondo quanto confermato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico si è verificato a una profondità di 107 chilometri, una profondità intermedia che ha contribuito ad ampliare l’area in cui la scossa è stata percepita, pur attenuandone parzialmente gli effetti in superficie. La Protezione Civile indonesiana e le unità di emergenza sono allertate e stanno monitorando la situazione in collaborazione con gli istituti geofisici internazionali.

