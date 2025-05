Terremoto in Messico: scossa di magnitudo 5.8 al largo della costa di Jalisco | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la costa del Messico, in prossimità di Jalisco, nella serata di martedì 13 maggio. L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato l’evento sismico alle 22:43 ora italiana, con un ipocentro situato a 15.8 km di profondità. L’epicentro è stato localizzato in mare, al largo delle coste del Messico, in una zona ad alta pericolosità sismica. Le autorità locali restano in allerta e proseguono le verifiche sul territorio, in coordinamento con gli organismi di monitoraggio sismico internazionali.