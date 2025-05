Terremoto in Myanmar: il momento della rottura della Faglia di Sagaing | VIDEO

MeteoWeb

Un potente terremoto magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar il 28 marzo scorso, causando una catastrofe con un bilancio, ad oggi, di 3.564 vittime accertate e oltre 200 dispersi, secondo quanto riportato dai media statali. Il video a corredo dell’articolo mostra la drammatica rottura superficiale della faglia di Sagaing, che si è estesa per una lunghezza impressionante di 450 km.

Le conseguenze del sisma si sono fatte sentire anche nella lontana Bangkok, in Thailandia, dove si contano 96 decessi. Tuttavia, i danni più significativi si concentrano in Myanmar, in particolare nelle città di Mandalay, Naypyidaw e Sagaing, situate in prossimità della faglia incriminata. La vastità della rottura suggerisce una notevole energia rilasciata durante l’evento sismico, rendendo ragione della sua elevata magnitudo e del tragico bilancio umano e materiale.